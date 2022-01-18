Четвертої дози вакцини не досить, щоб захиститись від Омікрону, – вчені з Ізраїля
Джерело:The Guardian
Згідно з попереднім дослідженням в Ізраїлі, четверта вакцина проти коронавірусу підвищує рівень антитіл більше, ніж третє щеплення.
Однак цього недостатньо, щоб запобігти зараженню штаму Омікрон – замало антитіл. Дослідження з щепленням чотирьох доз вакцин проводив ізраїльський медичний центр "Шиба".
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Випробовували на співробітниках центру
Медцентр провів друге бустерне щеплення вакциною Pfizer серед своїх 154 співробітників через 2 тижні. Потім ще 120 людей пройшли ревакцинацію препаратом Moderna через тиждень.
Їх порівнювали з контрольною групою, яка не отримала четвертого уколу. У лікарні повідомили, що члени групи Moderna раніше отримали 3 уколи вакцини Pfizer.
Згідно з дослідженням, четверте щеплення вакцини – збільшує рівень антитіл ще більше, ніж третє, втім й цього недостатньо.
До цього часу ми вже знаємо, що рівень антитіл, необхідний для захисту від зараження Омікроном, ймовірно, занадто високий для вакцини, навіть якщо це хороша вакцина,
– заявив голова центру Гілі Регєв-Йохай.
Варто наголосити, висновки, які, за словами лікарні, були першими у світі, – були попередніми і ще не опубліковані офіційно.
Раніше ці ж науковці заявили, що протягом тижня після введення четвертої дози кількість антитіл у крові збільшується майже вп'ятеро.Відзначимо! У грудні 2021 року в Ізраїлі почали пропонувати четверте щеплення або ж другу ревакцинацію для найбільш вразливих груп та особам з групи високого ризику.
Ба більше, Ізраїль готується вакцинувати проти коронавірусу дітей, починаючи з 6-місячного віку. Про це заявили чиновники охорони здоров'я.
Побічні ефекти четвертої дози вакцини
- Дослідники того ж центру 2 січня опублікували звіт щодо побічних вакцин від додаткової дози вакцини. З'ясувалось, що вони виявилися не більшими, ніж від третього щеплення.
- Так, приблизно 80% пацієнтів повідомили про легкі запальні явища місцевого характеру, подібні до тих, що спостерігалися при введенні третьої дози. Тоді як у 45% досліджуваних спостерігалися короткочасні загальні нездужання, а ще 10% скаржилися на слабкість та біль у м'язах.
- Більше серйозних розладів здоров'я при введенні четвертої дози не спостерігалося.