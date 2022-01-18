Четвертої дози вакцини не досить, щоб захиститись від Омікрону, – вчені з Ізраїля

Згідно з попереднім дослідженням в Ізраїлі, четверта вакцина проти коронавірусу підвищує рівень антитіл більше, ніж третє щеплення.

Однак цього недостатньо, щоб запобігти зараженню штаму Омікрон – замало антитіл. Дослідження з щепленням чотирьох доз вакцин проводив ізраїльський медичний центр "Шиба".

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Випробовували на співробітниках центру

Медцентр провів друге бустерне щеплення вакциною Pfizer серед своїх 154 співробітників через 2 тижні. Потім ще 120 людей пройшли ревакцинацію препаратом Moderna через тиждень.

Їх порівнювали з контрольною групою, яка не отримала четвертого уколу. У лікарні повідомили, що члени групи Moderna раніше отримали 3 уколи вакцини Pfizer.

Згідно з дослідженням, четверте щеплення вакцини – збільшує рівень антитіл ще більше, ніж третє, втім й цього недостатньо.

До цього часу ми вже знаємо, що рівень антитіл, необхідний для захисту від зараження Омікроном, ймовірно, занадто високий для вакцини, навіть якщо це хороша вакцина,

– заявив голова центру Гілі Регєв-Йохай.

Варто наголосити, висновки, які, за словами лікарні, були першими у світі, – були попередніми і ще не опубліковані офіційно.

Раніше ці ж науковці заявили, що протягом тижня після введення четвертої дози кількість антитіл у крові збільшується майже вп'ятеро.

У грудні 2021 року в Ізраїлі почали пропонувати четверте щеплення або ж другу ревакцинацію для найбільш вразливих груп та особам з групи високого ризику.

Ба більше, Ізраїль готується вакцинувати проти коронавірусу дітей, починаючи з 6-місячного віку. Про це заявили чиновники охорони здоров'я.