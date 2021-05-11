Четверту хвилю COVID-19 можуть спричинити нові мутації, – епідеміологиня

Четверту хвилю COVID-19 можуть спричинити нові штами вірусу. Водночас для інфекції з групи дихальних властиве різке зростання захворюваності в осінньо-зимовий період.

З огляду закономірностей поширення COVID-19 – ситуація щодо пандемії може змінитися ближче до осені так, як у 2020 році. Про це розповіла епідеміологиня та експертка Всесвітньої організації охорони здоров'я Наталія Виноград.

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Що може спричинити четверту хвилю COVID-19

Проте вона зауважила, що наразі в Україні є можливість потужного захисту від коронавірусу – завдяки перенесеним захворювання, через які у людей утворився постінфекційний імунітет, та вакцинації, темпи якої зростають.

Четверта хвиля якщо піде, то вона найбільше буде пов'язана з появою нових варіантів (коронавірусу – 24 канал), що не виключено. Як бачимо, один за одним з'являються нові варіанти вірусу, їх називають мутаціями,

– сказала епідеміологиня.

Наталія Виноград додала, що четверту хвилю також може спричинити "неадекватність" протиепідеміологічних заходів, мовиться про ймовірність абсолютного припинення чи невчасного виявлення так званих провісників епідеміологічних ускладнень.

Як світ може протидіяти новим штамам

Щоб такого не було, за словами експертки, у всьому світі розробляють повноцінні прогнози, складають відповідні сценарії:

найгірший;

середній;

мінімальний.

"Нові штами, якщо будуть з вищою вірулентністю, вони й запустять початок четвертої хвилі (коронавірусу – 24 канал)", – заявила Наталія Виноград.

Вірулентність – ступінь потенційної здатності мікроорганізму спричиняти захворювання. Вірулентність реалізується через фактори патогенності збудника.Дані з Вікіпедії

Епідеміологиня роз'яснила, що при виявленні кожного нового варіанту коронавірусу негайно проводять дослідження з метою з'ясування ефективності вакцин щодо формування захисту проти нього.

"Штами виявилися менш чутливими до антитіл, які утворилися й внаслідок вакцинації, й внаслідок перенесеного захворювання, хоча вакцини виявилися відмінними за силою протистояти новим варіантам", – додала експертка ВООЗ.

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