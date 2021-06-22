Чхання після вакцинації може вказувати на коронавірус

Вчені зафіксували симптом коронавірусу, який виникає тільки після щеплення. Він не складний, але досить набридливий.

Згідно з даними ZOE COVID Symptom Study (найбільшого у світі моніторингу COVID-19 і застосунку для відстеження симптомів) у щеплених пацієнтів інфекція проявляється в першу чергу через часте чхання. У нещеплених людей воно найчастіше вважається ознакою застуди або алергії.

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Науковці підкреслили, що люди, які вакцинувалися і згодом знову захворіли COVID-19, нехай навіть в легкій формі, називали чхання однією з ознак хвороби.

Якщо ви зробили щеплення і почали багато чхати без причин, потрібно залишатися вдома і здати тест на COVID-19, особливо якщо ви живете або працюєте з людьми, які схильні до високого ризику зараження,

– закликали науковці.

Найпоширенішими ознаками COVID-19 залишаються:

висока температура,

втрата смаку або нюху,

стомлюваність,

головний біль,

діарея,

нежить,

плутане дихання,

постійний кашель.

Раніше вчені назвали найпоширеніші симптоми після інфікування штамом Delta: загальне нездужання, висока температура, головний біль, біль в горлі, кашель та нежить. І хоч, на перший погляд, ці симптоми схожі на звичайну застуду, при COVID-19 вони проходять значно важче.



Головні правила профілактики коронавірусу / Інфографіка 24 каналу