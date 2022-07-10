За різними оцінками, зі світловим чхальним рефлексом живуть до 35% людей у ​​всьому світі. Але, попри таку поширеність, цей рефлекс ще погано вивчений.

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Чому виникає світловий чхальний рефлекс

Є кілька припущень про те, чому люди чхають від сонця:

можливо, зміна освітлення може стимулювати зоровий нерв. Через це створюється таке саме відчуття, як при попаданні в ніс подразника, – це і провокує чхання;

яскраве світло викликає сльози з очей, які ненадовго потрапляють у ніс. Це викликає подразнення в носі і, як наслідок, чхання.

Хоча вченим поки що і не вдалося з'ясувати, який саме ген відповідає за світловий чхальний рефлекс, достеменно відомо, що він передається у спадок. Якщо хтось із батьків чхає, дивлячись на сонце, з ймовірністю 50% у дитини буде така ж реакція.

Експерти заявляють, що світловий чхальний рефлекс зовсім небезпечний.

Що робити

Від СЧР не можна вилікуватися: немає жодних ліків чи хірургічних процедур, щоб зупинити рефлекс. Найкращий спосіб впоратися зі світловим чхальним рефлексом – прикрити очі від сонця. Можна надіти кепку, панамку або сонцезахисні окуляри.