У Чилі кілька десятків людей прищепили вакциною для собак

У Чилі оштрафували двох ветеринарів, які пропагували собачі вакцини як помилковий захист від COVID-19.

Так, у Чилі вже щонайменше 75 людей щепили вакциною для собак. Це сталося ще до того, як в країну було поставлено справжні вакцини від коронавірусу.

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Відомо про ці випадки стало лише зараз, коли секретаріат охорони здоров'я регіону Антофагаста звернувся в прокуратуру.

Випадки використання собачої вакцини на людях були виявлені в місті Калама на півночі Чилі. Лікарі заявляють, що використання препаратів для тварин на людей вкрай небезпечно.

Є дослідження, які говорять, що вплив на людей може бути локальним, наприклад, викликати роздратування на місці уколу, а може і призвести до системних ефектів,

– заявила міністр охорони здоров'я регіону Антофагаста Россана Діас.

Представники секретаріату охорони здоров'я регіону Антофагаста звернули увагу, що працівники двох ветеринарних клінік не використали маски. Свою поведінку вони пояснили тим, що вже отримали щеплення проти коронавірусу, яке провела місцевий ветеринар Марія Фернанда Муньос.

Лікарка ввела людям препарат, який використовують для захисту від коронавірусу собак, але від іншого типу інфекції, яка зустрічається тільки у тварин.

Коронавірус у Чилі: що відомо

Джерело: РНБО України

Від початку пандемії у країні зареєстрували 1 141 403 випадків зараження на коронавірус. Більш ніж 1 мільйон пацієнтів вже одужали, але 25 353 хворих померли.

Чилі входить в трійку світових лідерів за темпами вакцинації від коронавірусу. 9 квітня кількість виявлених заражень в Чилі вперше перевищила 9 тисяч осіб.

"Ми переживаємо критичний момент пандемії. Я закликаю вас поберегти себе, своїх близьких, свої сім'ї", – днями заявив міністр охорони здоров'я Енріке Паріс.



Порівняння вакцин проти COVID-19 / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу