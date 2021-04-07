В Чилі сотні жінок завагітніли після використання протизаплідних, які надала держава

Як мінімум 170 жінок в Чилі отримали небажану вагітність після приймання протизаплідного препарату. Його видали за державною програмою.

Ситуація може бути серйознішою, оскільки інші жінки, які отримали засоби контрацепції, живуть у віддалених районах без доступу до інтернету. Тому і не можуть повідомити про потенційну проблему.

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Аборти в Чилі

Героїнями матеріалу CNN стали дві жінки, які не планували народжувати через бідність. Тепер вони не можуть перервати вагітність і намагаються накопичити кошти на виховання майбутніх дітей.

Аборт в Чилі можна зробити тільки з трьох причин:

якщо вагітність наступила в результаті зґвалтування; вона загрожує життю матері; при патологіях плоду.

Які наслідки для посадовців та фармкомпанії

Постраждалі, яких вдалося знайти, планують подати колективний позов до держави. Чиновники відмовляються від відповідальності за те, що трапилося. Поки жінок підтримують тільки правозахисники.

Чи був протизаплідний препарат зіпсований під час зберігання або справа просто в бракованої партії, невідомо. Термін придатності медикаменту закінчувався лише у 2022 році. Фармацевтична компанія, яка його випустила, оштрафували на 92 тисячі доларів США.