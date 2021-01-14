Чим людина фізично активніша, тим нижче у неї ризик хвороб серця. Користь від вправ продовжує збільшуватися навіть при найінтенсивніших режимах вправ.

Для участі в новому дослідженні вчені запросили 90211 осіб, які не страждали від хвороб серця. Дані про їхнє здоров'я були взяті в британському біобанку (UK Biobank), пише PLOS Medicine.

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Кожен учасник протягом одного тижня носив акселерометр – прилад, який вимірює рівень фізичної активності. Таким чином, в новому дослідженні вчені оцінили фізичну активність учасників об'єктивно.

Фізичне навантаження та здоров'я

Вони виявили, що люди з найменшим рівнем фізичної активності більше за інших курили, мали підвищену масу тіла, при цьому в крові у них був вищий рівень запальних маркерів, а також вони частіше фігурували у зведеннях гіпертоніків.

У міру підвищення активності здоров'я респондентів поліпшувалося. Одним з найбільш важливих висновків дослідження стало те, що вченим не вдалося виявити "верхньої межі", після якої вправи перестають приносити більше користі для серця.

У групі людей з найбільшим рівнем фізичної активності (найбільш активні 25%) ризик хвороб серця був приблизно на 50% рідше, ніж серед найменш активних людей. Найбільш активні фізично учасники дослідження щодня присвячували вправ високої інтенсивності близько 50 хвилин в день.

Скільки потрібно займатися спортом

Експерти ВООЗ стверджують, що дотримання норм фізичної активності може протистояти шкідливому впливу сидячого способу життя, в першу чергу – до підвищеного ризику смерті, який з ним пов'язаний.

Згідно з новими рекомендаціями, враховується будь-яке навантаження. Це може бути як спортивна активність (біг, вправи, їзда на велосипеді, ігри), так і більш повсякденні її види, включаючи підйом по сходах, прогулянки, роботу в саду і по дому.

В сумі для дорослих здорових людей її тижневий рівень повинен складати 150-300 хвилин помірної фізичної активності або 75-150 хвилин інтенсивного навантаження. Аеробні вправи бажано чергувати з силовими (їх потрібно робити не менше двох разів на тиждень).