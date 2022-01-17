Чим не можна запивати таблетки і капсули

Коли ми приймаємо ліки, важливий не лише сам препарат, доза та час прийому, а й те, чим ми його запиваємо. Це суттєво впливає на ефективність лікування.

Якщо кілька разів запити таблетку газованою водою, соком або кавою, нічого страшного не станеться. Але краще не перетворювати це на постійну практику.

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Вода

Вода – найкращий напій для запивання ліків. Вона нейтральна і ніяк не впливає на склад і властивості пігулки, а також допомагає пігулкам переміщатися з рота в шлунок і не дає їм застрягти десь по дорозі. Краще випити повну склянку води, як мінімум 150 мл, так менше шансів відчути гіркий смак таблетки і вона точно не прилипне до горла.

Соки

Фруктові соки заважають правильно всмоктуватись ліками, через це людина може отримувати лише половину необхідної дози або, навпаки, отримати більше, ніж потрібно. Спочатку лікарі виявили такий ефект лише у грейпфрутового соку. Він блокує фермент CYP3A4 у тонкому кишечнику, який допомагає розщеплювати ліки. Пізніше виявилося, що яблучний, апельсиновий, виноградний та журавлинний сік також можуть впливати на роботу препаратів.

Газовані напої

Більшість газованих напоїв кислі з pH близько 3 – 4. Кисле середовище може руйнувати захисну оболонку таблеток та капсул, а також впливати на початковий склад таблетки.

Молоко

Молоко перешкоджає всмоктуванню антибіотиків та нестероїдних протизапальних препаратів. Дослідження показують, що молоко знижує біодоступність ліків, а також зменшує або збільшує швидкість виведення препаратів з організму. Біодоступність – це кількість ліків, які доходять до того місця в організмі, де вони потрібні.

Кава та чай

Кава та чай впливають на те, як препарати засвоюються. Річ у тім, що кофеїн в обох напоях впливає на активність ферментів, що беруть участь у метаболізмі ліків. Так препарат може не повністю всмоктуватися або швидше виводитися з організму.

Алкоголь

Алкоголь може посилювати дію багатьох препаратів, наприклад антидепресантів, а також посилювати побічні ефекти та викликати нові. Змішування алкоголю з багатьма ліками може призвести до нудоти і блювоти, головного болю, сонливості, непритомності або втрати координації. Крім того, етанол може зробити препарат менш ефективним і навіть токсичним для організму.