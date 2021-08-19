Чим небезпечні медузи й що робити при опіку: пояснення МОЗ
Джерело:МОЗ
У Міністерстві охорони здоров'я дали поради відпочивальникам на випадок опіків від медуз, нашестя яких спостерігається цьогоріч в Азовському морі.
Що треба знати про опіки медузи
Там розповіли, що щупальця медузи містять мікроскопічні зазубрені жала, у кожного з яких є крихітна цибулинка з отрутою і спіральна трубка з гострим кінцем.
При цьому вона використовує отруту для захисту себе, а також, щоб вбити здобич. Мертва або викинута на пляж медуза теж несе загрозу - вона може вжалити при дотику.
До теми Які захворювання є протипоказанням для подорожей літакомПри контакті зі шкірою може виникнути печіння та поколювання, оніміння, почервоніння.
Ступінь вираженості ваших симптомів залежатиме від того, з яким видом медуз зіткнулися та від площі опіку,
– йдеться у повідомленні.
Що робити, якщо обпекла медуза
- вийти з води;
- видимі жала обережно вищипнути пінцетом;
- місце опіку промити морською або солоною водою;
- якщо біль дуже сильний – прийняти знеболювальне. Та антигістамінні препарати при свербежу.
Чого точно НЕ потрібно робити:
- промивати місце укусу прісною водою – це пришвидшить негативний вплив отрути на місце ураження та збільшення опікової ділянки;
- торкатися голими руками – є ризик, що отрута потрапить і на руки та інші ділянки шкіри;
- розтирати місце опіку протягом кількох годин;
- протирати місце укусу спиртовмісними розчинами;
- мочитися на місце укусу.
Для уникнення ризику опіку фахівці радять не купатися в місцях з великою кількістю медуз або вдягати захисний одяг (гідрокостюм).
Українські пляжі цьогоріч заполонили медузи
Цього року Азовське море біля низки українських курортів заполонили медузи. На деяких курортах знайшли вихід із ситуації – встановлювали сітки, щоб медузи не допливали близько до берега.
Також важливим фактором збільшення кількості медуз вважають поступове зближення рівнів солоності Азовського та Чорного морів.