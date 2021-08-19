Чим небезпечні медузи й що робити при опіку: пояснення МОЗ

У Міністерстві охорони здоров'я дали поради відпочивальникам на випадок опіків від медуз, нашестя яких спостерігається цьогоріч в Азовському морі.

Що треба знати про опіки медузи

Там розповіли, що щупальця медузи містять мікроскопічні зазубрені жала, у кожного з яких є крихітна цибулинка з отрутою і спіральна трубка з гострим кінцем.

При цьому вона використовує отруту для захисту себе, а також, щоб вбити здобич. Мертва або викинута на пляж медуза теж несе загрозу - вона може вжалити при дотику.

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При контакті зі шкірою може виникнути

Ступінь вираженості ваших симптомів залежатиме від того, з яким видом медуз зіткнулися та від площі опіку,

– йдеться у повідомленні.

Що робити, якщо обпекла медуза

вийти з води;

видимі жала обережно вищипнути пінцетом;

місце опіку промити морською або солоною водою;

якщо біль дуже сильний – прийняти знеболювальне. Та антигістамінні препарати при свербежу.

Чого точно НЕ потрібно робити:

промивати місце укусу прісною водою – це пришвидшить негативний вплив отрути на місце ураження та збільшення опікової ділянки;

торкатися голими руками – є ризик, що отрута потрапить і на руки та інші ділянки шкіри;

розтирати місце опіку протягом кількох годин;

протирати місце укусу спиртовмісними розчинами;

мочитися на місце укусу.

Для уникнення ризику опіку фахівці радять не купатися в місцях з великою кількістю медуз або вдягати захисний одяг (гідрокостюм).

Українські пляжі цьогоріч заполонили медузи

Цього року Азовське море біля низки українських курортів заполонили медузи. На деяких курортах знайшли вихід із ситуації – встановлювали сітки, щоб медузи не допливали близько до берега.

Також важливим фактором збільшення кількості медуз вважають поступове зближення рівнів солоності Азовського та Чорного морів.