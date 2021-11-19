Дослідники з Імперського коледжу Лондона виявили AY.4.2 у майже 12% секвенованих зразків. І лише третина пацієнтів, інфікованих цим варіантом, мала "класичні" симптоми Covid-19.

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Що варто знати про субваріант AY.4.2 Перші випадки цього штаму зафіксували у Великій Британії. AY.4.2 – нащадок варіанту Дельта (B.1.167.2), який має 2 характерні мутації в шипі: Y145H і A222V.

Менш помітний та швидший: чим підступний AY.4.2

Вчені заявили, що новий варіант штаму Дельта AY.4.2 з меншою ймовірністю викликає симптоми у заражених, ніж сама Дельта. При цьому цей підтип, ймовірно, передається на 10% швидше за свого "старшого брата".

Як проводилось дослідження:

Вчені проаналізували результати ПЛР-тестувань 100 112 людей зі період з 19 жовтня по 5 листопада. Наявність інфекції підтвердили у 1 399 зразках.

З них 841 зразок вивчили додатково. Виявилося, у всіх випадках йшлося про дельта-штам та його варіанти: 57,6% — AY.4, 11,8% — AY.4.2.

У порівнянні з домінантним AY.4, мутація AY.4.2 з меншою ймовірністю викликала класичні симптоми інфекції. Так, втрата або зміна нюху, лихоманка, кашель були лише у 33 людей (33,3%). Тим часом вірусне навантаження було приблизно однаковим.

На думку вчених, у безсимптомному захворюванні є плюс: менш виражений кашель може знизити передачу вірусу повітряно-крапельним шляхом іншій людині. Однак це загрожує прискореним поширенням COVID-19. Адже інфіковані можуть і не підозрювати, що вже розносять інфекцію.