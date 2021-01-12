Запалення легенів при COVID-19 триває довше і дає більш серйозні ускладнення на внутрішні органи, ніж при пневмонії у випадку грипу. Саме тривалий прихований розвиток запалення COVID-19 на початковому етапі захворювання є причиною важких ускладнень на всі органи — від нирок і печінки до мозку. І вчені вперше змогли це простежити і довести на молекулярному рівні.

Відмінності пневмонії у випадку COVID-19

Системний аналіз вчених з Північно-Західного університету (США) зрозуміли, що перебіг пневмонії COVID-19 відрізняється від звичайної пневмонії.

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SARS-CoV-2 осідає в безлічі невеликих ділянок легенів замість того, щоб швидко заражати великі ділянки органу, як це зазвичай буває при пневмонії, викликаної вірусом або бактеріями.

Смертність пацієнтів з COVID-19 на штучній вентиляції легенів була нижче, ніж при звичайній пневмонії на ШВЛ.

SARS-CoV-2 захоплює імунні клітини легенів і використовує їх для поширення впродовж багатьох днів і навіть тижнів. Це можна порівняти з невеликими осередками пожежі в лісі, які поступово поширюються по великій території, пояснюють автори.

Чому коронавірусна пневмонія така небезпечна

У міру того, як інфекція повільно поширюється в легенях вона підтримує в організмі розвиток лихоманки, зниження артеріального тиску, а також ушкоджує нирки, мозок, серце і багато інших органів.

Висновок вчених: більш серйозні ускладнення COVID-19, якщо порівнювати їх з іншими пневмоніями, викликані тривалим перебігом хвороби.

Вчені також визначили нові важливі мішені для лікування важкої пневмонії COVID-19. Тепер вони вивчають, як вплив на макрофаги і Т-клітини може послабити запалення.