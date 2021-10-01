Головним претендентом є ліки від Merck and Ridgeback Biotherapeutics під назвою молнупіравір. Два інших – це кандидати від Pfizer та противірусний препарат, вироблений Roche й Atea Pharmaceuticals.

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Вчені вважають, що противірусні препарати дають величезну надію на успіх в лікуванні коронавірусу. А пероральні противірусні препарати можуть не тільки скоротити тривалість COVID-19, але й обмежити передачу вірусу людям.

Молнупіравір від компанії Merck&Co Inc

Одним з перспективних ліків, які можуть поліпшити ситуацію, є препарат компанії Merck&Co Inc – 4482 / EIDD-2801 або молнупіравір. Це противірусний препарат, який проходить останні стадії випробувань на людях. Результати ще офіційно не розглянули, втім дані обнадійливі.

Дослідники сподіваються, що його можна використовувати як для лікування, так і для профілактики COVID-19. Попередньо відомо, що він ефективний для придушення передачі коронавірусу SARS-CoV-2 протягом 24 годин.

Увага! Його можна буде приймати у вигляді таблеток, що дуже спрощує процес лікування.

AT-527 від компанії Atea

Компанія Roche спільно з Atea Pharmaceuticals розробляє противірусні таблетки від COVID-19, відомі як AT-527. Представники Atea заявили, що очікують результатів випробувань фази 2 і фази 3 в кінці 2021 року.

Проміжні результати вірусології показали, що AT-527 швидко знижує рівень вірусного навантаження. На 2-й день у пацієнтів, які отримували AT-527, середнє зниження вірусного навантаження було на 80% більше, ніж в групі плацебо. Відповідно до попередніх досліджень, AT-527 в цілому був безпечний і добре переносився.

Компанія Pfizer і її препарат

Pfizer розробляє противірусну таблетку від COVID-19, відому як PF-07321332. На початку вересня розпочали спільну фазу 2 і 3 випробувань препарату.

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Противірусний препарат потенційно може перешкоджати активності основного ферменту протеази, необхідного SARS-CoV-2 для поширення.

Препарат застосовуватимуть перорально, щоб можна було його призначити при перших ознаках інфекції або при підтвердженні інфікування, не вимагаючи госпіталізації пацієнтів.

Які ліки вже використовують, щоб побороти COVID-19

Наразі існує не так багато схвалених експертами препаратів для лікування коронавірусу. Одним з перших, який, згідно з протоколом МОЗ, рекомендували і в Україні – це ремдесивір.

Довідка. Ремдесивір – це противірусні ліки, які перешкоджають розмноженню вірусу, що викликає COVID-19. Його вводять пацієнтам, які перебувають в досить важкій ситуації, внутрішньовенно. Він не призначений для широкого застосування.