Чим старша людина, тим більше у неї виробляється антитіл: дослідження

Вчені порівняли імунітет після перенесення COVID-19 та вакцинації. Ба більше, вони визначили, як формування антитіл залежить від віку.

Дослідники зауважили що у тих людей, які вакцинувалися препаратами від Pfizer-BioNTech або AstraZeneca, рівень антитіл був значно вищим, ніж в інфікованих людей. Окрім цього, антитіла були ефективними проти варіанту Дельта.

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У дослідженні вивчили маловивчену групу – людей, які були інфіковані SARS-CoV-2, але не були госпіталізовані внаслідок інфекції.

Отже, у 2020 році 32 дорослих з Канади з позитивним діагнозом COVID-19 були прийняті на роботу до Центру госпіталізації Університету Лаваль через 14 – 21 день після встановлення діагнозу за допомогою ПЛР-тестування. Це було ще до появи варіантів Бета, Дельта та Гамма.

Найбільше антитіл вироблялось у літніх людей

У всіх, хто був інфікований, вироблялися антитіла, але у людей похилого віку вироблялося більше, ніж у дорослих віком до 50 років. Крім того, через 16 тижнів після встановлення діагнозу антитіла все ще були присутні в їхній крові,

– заявив один з дослідників Жан-Франсуа Массон.

Антитіла, які виробилися після зараження вихідним, нативним штамом вірусу, також реагували на варіанти SARS-CoV-2, які з'являлися в наступних хвилях, а саме на Бета (Південна Африка), Дельта (Індія) та Гамма (Бразилія), але меншою мірою: скорочення від 30 до 50%.

Несподівана реакція на варіант Дельта

Антитіла, які виробляли інфіковані люди у віці від 50 років, забезпечували більший ступінь захисту від Дельта, ніж люди до молодшого віку.

Це було визначено шляхом вимірювання здатності антитіл інгібувати взаємодію білка шипа варіанта Дельта з рецептором ACE-2 у клітинах людини, що і є причиною зараження. Ми не спостерігали того ж явища з іншими варіантами,

– зауважив Массон.

Вакцинація + природні антитіла = подвійний захист

Вчені визначили, що люди, які перехворіли на COVID-19 та вакцинувалися, мають удвічі вищий рівень антитіл у порівнянні з перехворілими невакцинованими людьми. Окрім того, антитіла вакцинованих людей краще запобігали взаємодії клітин зі спайковим білком вірусу ACE-2.

Але ще цікавіше, у нас є зразки від людини молодше 49 років, у якої інфекція не виробляла антитіл, що інгібують взаємодію спайк-ACE-2, на відміну від вакцинації. Це свідчить, що вакцинація збільшує захист від Дельта-варіанту серед людей, які раніше були інфіковані нативним штамом,

– заявив дослідник.

Вчені вважають, що необхідно провести додаткові дослідження, аби визначити кращу комбінацію для підтримки найефективнішого рівня антитіл, які реагують на всі варіанти коронавірусу.