Однак інструкцією вакцини CoronaVac від Sinovac Biotech, яку теж використовують в Україні, забороняється щеплення нею вагітних та жінок, які вигодовують грудним молоком.

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Національна технічна група експертів з питань імунопрофілактики (НТГЕІ) надала рекомендації тим жінкам, які отримали перше щеплення цими препаратами, а потім завагітніли.

Жінкам, які отримали першу дозу вакцини CoronaVac/Sinovac, а потім завагітніли, слід використати для другої дози вакцину на іншій платформі,

– заявили у МОЗ.

Перевагу слід надавати мРНК-вакцинам, тобто Pfizer або Moderna.

Увага! Мінімальний інтервал між дозами повинен складати 28 днів.

Вакцинація проти коронавірусу вагітних безпечна: докази

У Великій Британії опублікували нові дані про вакцинацію вагітних проти COVID-19. Імунізація не пов'язана з підвищеним ризиком ускладнень для жінок і немовлят. Наукові дані підтверджують, що щеплення проти коронавірусу безпечні на будь-якій стадії вагітності.

У Міністерстві охорони здоров'я заявили, що щеплення не несе ризику зараження, адже жодна з вакцин не містить живий вірус. "Користь вакцинації як для вагітної, так і для дитини набагато більша, ніж будь-які потенційні ризики. Вакцинація захищає від важкого перебігу COVID-19", – зазначили у відомстві.

Водночас там наголосили: вагітним, які розглядають можливість вакцинації, слід спочатку проконсультуватися зі своїм лікарем. Супутні захворювання вагітних не є протипоказанням для щеплення.

Увага! Вагітні із симптоматичним перебігом COVID-19 мають на 70% вищий ризик померти внаслідок цієї хвороби. Такі дані Центру з контролю та профілактики захворювань в США (CDC). Тож щеплення може вберегти як матір, так і дитину.