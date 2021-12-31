Як виготовляють безалкогольне вино

Виготовлення безалкогольного вина схоже на виготовлення звичайного: використовують виноград, і вино так само проходить бродіння. Але перед розливом у пляшки його або пропускають через фільтр, який відокремлює спирт, або випаровують.

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Іноді під виглядом безалкогольного вина продають виноградний сік: на зовнішньому боці пляшки імітують написи, як на пляшці вина, щоб привернути увагу, а вже дрібним шрифтом пишуть, що це не вино.

Через те, що в напої все одно є етанол, його не рекомендують пити вагітним та дітям, бо для них немає безпечної дози алкоголю.

Користь безалкогольного вина

Існує кілька невеликих досліджень, які відзначають користь безалкогольного вина.

В одному з них 67 чоловіків із високим ризиком серцево-судинних захворювань розділили на три групи: перша щодня вживала звичайне вино, друга – безалкогольне, а третя – джин. Кожні чотири тижні вони змінювали напої.

Перед зміною дослідники вимірювали тиск учасників. У результаті виявилось, що безалкогольне вино знижує тиск. Автори дослідження припускають, що його можна використовувати для боротьби з гіпертензією.