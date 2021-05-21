Чим відрізняється головний біль раку мозку від звичайного

Головні болі – частий симптом раку мозку. Він виникає через те, що під час росту пухлини тиск всередині черепа збільшується.

Якщо вас тривожить лише головний біль, то дуже малоймовірно, що у вас рак мозку. Оскільки це онкозахворювання супроводжується не одним симптомом.

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Але необхідно звернутися до лікаря, якщо:

ви раніше не страждали від головного болю,

головний біль будить вас ночами,

головний біль супроводжується слабкістю та нудотою,

або він супроводжується з проблемами зору, наприклад з миготінням в очах або сліпими зонами.

стан погіршується впродовж декількох тижнів або місяців.

Інші симптоми раку мозку

Судоми

Судоми трапляються приблизно у 8 з 10 людей (до 80%) з пухлиною головного мозку. Іноді може тремтіти все тіло, а іноді можуть виникати посмикування рук або ніг.

Важливо розуміти, що судоми можуть викликати різні хвороби. І це обов'язковий симптом, при якому потрібно негайно звернутися до лікаря або до відділення невідкладної медичної допомоги.

Сонливість або втрата свідомості

Люди з раком мозку сонливі й можуть втрачати свідомість. Це трапляється через те, що підвищений внутрішньочерепний тиск може знизити кровопостачання мозку.

Дивні зорові зміни

Буває таке, що у людей з раком мозку погіршується зір і окуляри не допомагають. Або зір погіршується та потім раптово покращується. Деякі люди втрачають здатність бачити краєм ока. Також це онкологічне захворювання може супроводжуватись помутнінням зору або пливучими формами в очах.

Зміни особистості й поведінки

Люди з пухлиною мозку часто почуваються спантеличеними. Їм важко думати та зосередитись. Окрім цього, може кардинально змінитись і особистість людини.

Зауважимо, що це перелік лише основних симптомів. Пухлини головного мозку можуть виникати в різних частинах органу, тож симптоматика може варіюватись.