Чим відрізняються бустерна та додаткова дози COVID-вакцин та кому їх вводять

Нині в Україні можна отримати додаткову або бустерну дозу вакцини проти коронавірусу. Але призначені вони не для всіх.

Тим часом важко зрозуміти, чим же відрізняється додаткова доза вакцини від бустерної. У Центрі громадського здоров'я пояснили, в чому різниця.

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Що таке додаткова доза вакцини проти коронавірусу

Додаткова доза вакцини робиться від 28 днів до 3 місяців після другого щеплення. Щеплюють тією ж вакциною, що і попередні. Якщо потрібної вакцини немає, додаткову дозу можна зробити іншим препаратом, дозволенним МОЗ.

Кому роблять додаткову дозу

Її роблять людям, яким 2 дози не змогли дати необхідного захисту. Зокрема пацієнтам з ВІЛ та раком крові. А також тим, хто переніс трансплантацію органів, проходив хімієтерапію або лікування великими дозами гормональних препаратів.

Чим відрізняється бустерна доза

на термін дії COVID-сертифікату додаткова доза не впливає.

Бустерна доза вводиться після 180-270 днів після другої. Переважно її роблять мРНК-вакцинам, але якщо таких немає, можна використати будь-яку іншу.

Бустерна або ревакцинальна доза потрібна, щоб посилити ефективність вакцини, яка з часом знижується у всіх щеплених людей.

Поки що в Україні її можуть отримати лише медичні працівники та співробітники будинків інтернатного типу. Але в коментарі для "Суспільне" головний санітарний лікар країни Ігор Кузін розповів, що її рекомендували вводити й літнім людям у віці від 60 років.

після введення бустерної дози дію COVID-сертифікат продовжують.

Бустерна та додаткова доза COVID-вакцини: інфографіки Центру громадського здоров'я