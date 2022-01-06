Чим відрізняються симптоми Омікрону у невакцинованих та вакцинованих людей
Джерело:MedicalXpress
Штам Омікрон тепер становить більшість нових випадків у Сполучених Штатах. Люди, які відчувають симптоми, схожі на COVID-19, намагаються з’ясувати, чи заразилися вони Омікроном, попереднім варіантом, або просто сезонною застудою.
Джудіт О'Доннелл, керівниця відділу інфекційних захворювань пресвітеріанського медичного центру Пенн, розповіла про останній сплеск коронавірусу і про те, як симптоми Омікрону відрізняються у вакцинованих і невакцинованих пацієнтів.
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Як вакциновані люди переносять штам Омікрон
Вона зазначила, що лікарі фіксують у людей заражених Омікроном звичайний список симптомів COVID-19: лихоманка, втома, кашель, задишка, а потім втрата нюху та смаку. Іноді нежить, нудота, блювота та діарею.
Але у людей, які вакциновані або вакциновані та отримали бустер, ми не бачимо такої високої температури, якщо вона є, на відміну від невакцинованої людини,
– заpначила інфекціоністка.
У науковій літературі є повідомлення про те, що коли пацієнти вакцинуються, симптоми загалом набагато слабші. Вони більше відповідають типовій застуді. У засобах масової інформації багато говорять про те, що нежить або закладеність набагато трапляється частіше при Омікроні.
Як невакциновані люди переносять штам Омікрон
О'Доннелл наголосила, що у невакцинованих людей Омікрон має схожий перебіг з Дельтою і всіма попередніми варіантами. Він часто призводить до госпіталізації людей без щеплення і навіть смерті. Тому не варто його сприймати як звичайну застуду.
"У нещепленої людини Омікрон цілком здатний і насправді викликає пневмонію. Люди надходять із задишкою через пневмонію, як і з попередніми хвилями та попередніми варіантами", – розповіла лікарка.
Що відомо про штам Омікрон
- Його вже виявили більше ніж у 100 країнах світу.
- Дослідники вважають, що новий штам з'явився у Південній Африці через низький рівень вакцинації.
- При цьому вчені припускають, що новий штам міг розвинутись у ВІЛ-інфікованої людини. До цього в ПАР був описаний випадок, коли ВІЛ-позитивна пацієнтка хворіла на COVID-19 майже рік, за цей час вірус мутував понад 30 разів.
- ВООЗ заявила, що штам коронавірусу Омікрон викликає хворобу у легкій формі.
- Основними симптомами нового штаму вважаються сухий кашель, загальний біль по всьому тілу, нічна пітливість та лихоманка.
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