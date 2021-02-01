Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко наголосив, що підробка довідок про проходження тесту на коронавірусну інфекцію є кримінальним злочином.

Джерело: фейсбук-сторінка Віктора Ляшка

Так, відомо, що для перетину кордону чимало країн вимагають негативний ПЛР-тест на коронавірус. На жаль, з початку пандемії чимало шахраїв спробували заробити гроші на цьому. Однак нагадуємо, що такі дії є кримінальним злочином.

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"З початку епідемії коронавірусу, на жаль, активізувалися різного роду шахраї, які пропонують за певну суму фальшивий ПЛР-тест для виїзду за кордон з печаткою державної лабораторії. За фактом підробки документів правоохоронці відкрили вже не одне кримінальне провадження", – повідомив головний санітарний лікар України.

Віктор Ляшко закликав не користуватись послугами сумнівних осіб та не створювати їм попиту на злочинну діяльність.

Якщо вам відомі факти таких правопорушень, будь ласка, повідомляйте про це поліцію. До лабораторної діагностики на COVID-19 на сьогодні залучено близько 490 лабораторій всіх форм власності, з них близько 140 проводять лабораторну діагностику на виявлення вірусу SARS-CoV-2 молекулярно-генетичним методом,

– додав він.



Як підготуватися до ПЛР-тестування / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу

Віктор Ляшко додав, що між Міністерством охорони здоров’я України та Національним агентством з акредитації України була підписана Угода про співпрацю у сфері акредитації системі охорони здоров'я.

"У результаті якої було акредитовано лабораторії, які можуть видавати результати ПЛР-тестувань відповідно до затверджених міжнародних стандартів", – наголосив заступник очільника МОЗ.