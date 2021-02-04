Чимало медиків у Білорусі відмовляються вакцинуватися російським "Супутником"

У Білорусі розпочали вакцинацію груп ризику, в яку входять і медичні працівники, російською вакциною "Супутник V". Однак процес не йде активно, адже чимало людей відмовилися від щеплення сумнівною вакциною.

Джерело: Білоруський Партизан

Як розповіла Співробітниця однієї з дитячих поліклінік міста розповіла, що щепитися російською вакциною нікого не змушують, але в їхній медичній установі людей, які готові щепитися "Супутником" добровільно, є зовсім не багато.

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У нашій поліклініці з двадцяти людей щеплення зробили лише завідувачка і старша медсестра. Про побічні ефекти від вакцини точно не скажу, але, схоже, у старшої медсестри вони були,

– розповіли виданню.

Керівництво поліклініки про причини відмов від вакцинації медичний персонал не розпитує, але в приватних розмовах лікарі і медсестри критично висловлюються про російську вакцину.

Медики сумніваються в ефективності "Супутника". Додамо, що днями медичне видання The Lancet оцінило ефективність цієї вакцини в 91,6%.

Водночас російська вакцина від коронавірусу "Супутник V" навіть не пройшла третьої стадії клінічних випробувань за вимогами Євросоюзу. Відомо, що близько 60% росіян не готові вакцинуватися "Супутником V".

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов вже заявив, що Україна не зареєструє російську вакцину.

Інформація взята з 24 каналу



План вакцинації українців / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу