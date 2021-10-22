Чиновнику вже повідомили про підозру. Йому загрожує кримінальна відповідальність за службову недбалість (ч. 2 ст. 367 КК України).

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За процесуального керівництва Подільської окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру заступнику директора Департаменту охорони здоров’я виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) – начальнику управління лікувально-профілактичної роботи за фактом службової недбалості під час закупівлі лікарських засобів для лікування онкологічних хворих (ч. 2 ст. 367 КК України),

– йдеться в повідомленні.

Що трапилось:

Згідно з даними слідства, Департамент охорони здоров'я за результатами проведення процедури закупівлі у листопаді 2020 року уклав договір на постачання лікарських засобів для лікування онкологічних хворих та здійснив їхню закупівлю.

Експертиза прийшла до висновку, що ліки закупили за завищеними цінами. загалом територіальній громаді міста Києва спричинено понад 7,5 мільйонів гривень збитків.

Що загрожує чиновнику, якщо провину доведуть

За порушення 2 частини 367 статті КК України зловмиснику загрожує позбавлення волі на строк від 2 до 5 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років та зі штрафом від 250 до 750 НМДГ або без такого.

До слова, нещодавно на Житомирщині правоохоронці викрили схему продажу безоплатних ліків для онкохворих. Нині правоохоронці встановлюють усіх причетних. Так, медики призначали препарати реальним хворим, які проходили протипухлинну терапію, але не видавали їх пацієнтам. Згодом ліки по документах списували, а у реальності продавали їх представникам приватних аптекарських мереж у кількох областях України за значно заниженими цінами.