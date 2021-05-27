Ще нещодавно пульмонологічне відділення Чернівецької обласної клінічної лікарні приймало виключно хворих на коронавірус. Але нині воно повертається до своєї звичайної роботи – лікування хвороб бронхів та легенів.
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Ковід "закінчився" і відділення пульмонології працює у звичайному режимі!!!,
– радісно написала на своїй сторінці у фейсбуці завідувачка пульмонологічного відділення Світлана Коваленко.
Директор Департаменту охорони здоров'я Чернівецької ОДА Олег Чорний розповів, що в області дійсно згортають додаткові ліжкомісця. За його словами, кількість нових хворих стала меншою і вже не так багато людей потребують госпіталізації.
Нині завантаженість госпітальних баз Чернівецької області складає 24,2%. З 1 736 розгорнутих ліжок зайняті лише 420. Натомість в пік пандемії госпітальні бази були завантажені на 88 – 90%.
На щастя, ситуація покращилася. Відділення, які були перепрофільовані під лікування хворих на коронавірус, знову починають працювати у плановому режимі,
– розповів Олег Чорний.
Коронавірус у Чернівецькій області: що відомо
Джерело: РНБО України
- За минулу добу, 16 травня, у Чернівецькій області зафіксували 89 нових хворих на COVID-19. Ще 2 людини померли. Натомість 287 буковинців виписали.
- Всього на Буковині зареєстрували 79 051 випадок зараження коронавірусом, 1 756 з яких закінчився летально.
- Натомість подолали недугу вже 75 865 мешканців регіону.