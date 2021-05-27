Ще нещодавно пульмонологічне відділення Чернівецької обласної клінічної лікарні приймало виключно хворих на коронавірус. Але нині воно повертається до своєї звичайної роботи – лікування хвороб бронхів та легенів.

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Ковід "закінчився" і відділення пульмонології працює у звичайному режимі!!!,

– радісно написала на своїй сторінці у фейсбуці завідувачка пульмонологічного відділення Світлана Коваленко.

Директор Департаменту охорони здоров'я Чернівецької ОДА Олег Чорний розповів, що в області дійсно згортають додаткові ліжкомісця. За його словами, кількість нових хворих стала меншою і вже не так багато людей потребують госпіталізації.

Нині завантаженість госпітальних баз Чернівецької області складає 24,2%. З 1 736 розгорнутих ліжок зайняті лише 420. Натомість в пік пандемії госпітальні бази були завантажені на 88 – 90%.

На щастя, ситуація покращилася. Відділення, які були перепрофільовані під лікування хворих на коронавірус, знову починають працювати у плановому режимі,

– розповів Олег Чорний.

Коронавірус у Чернівецькій області: що відомо

Джерело: РНБО України