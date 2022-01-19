Втрата мови

Афазія – це стан, у якому людина втрачає мову, наприклад, внаслідок інсульту. Люди з афазією продовжують думати словами, як і до втрати мови, але з погляду нейрофізіології мають проблеми.

При нормальній мові без розладів у людини активізуються різні ділянки мозку. Ці сигнали можна зчитати, наприклад, методом електроенцефалограми (ЕЕГ). Були проведені дослідження з розшифровки такої мови, і вченим вдалося пов'язати звуки, що вимовляються нами, з відповідними зонами збудження в головному мозку.

Але мова людей з афазією залишається глибоко всередині мозку, вони не задіють при цьому горло, язик і губи. Уявна мова тривалий час була для нейробіологів примарою: слабкі та нечисленні нервові імпульси просто не вдавалося розпізнати.

Нове дослідження афазії

Для того, щоб зрозуміти приховану мову, вченим довелося скористатися методом електрокортикографії, при якому електроди, що фіксують електричну активність нейронів, накладаються прямо на кору головного мозку. Цей спосіб набагато чутливіший і точніший, ніж класичний ЕЕГ, при якому електроди накладаються на шкіру голови.

У дослідженні погодилися взяти участь 13 пацієнтів з епілепсією. Спочатку вони промовляли слова вголос, а потім лише в думках. У цей час вчені виміряли електричну активність мозку піддослідних. Вони оцінювали частоту ритмів та визначали активні зони.

Де у мозку виникає мова

На високих частотах (80 – 150 Гц) було добре видно усне мовлення, але для внутрішнього діалогу вони виявилися неінформативними. А ось на нижчих (12 – 18 Гц) вченим вдалося "почути" внутрішній голос піддослідних.

Отриманих даних поки що не вистачає для повноцінного розшифрування внутрішнього монологу. Однак вдалося зрозуміти, що він локалізований у лівій бічній частині мозку, яка також задіяна в обробці інформації, пов'язаної зі слухом та пам'яттю, але в ній також розміщується частина зони Верніке, яка відповідає за сприйняття слів та мовних символів. Надалі це дозволить створити систему для "читання думок", що дозволить людям із порушеннями мови комунікувати з оточуючими.