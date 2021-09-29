Українці можуть отримати щеплення – векторною, інактивованою та мРНК–вакциною.

Увага Україну накриє вірусна хвиля: як посилити ефект вакцинації

Векторна – використовує модифікований вірус (вектор), у який вмонтована "інструкція" для виготовлення шиповидного білка SARS-CoV-2, вектор доставляє її в клітину. Імунна система розпізнає антигени й у відповідь виробляє антитіла на Т-клітини. Так вакцина формує імунітет. Інактивована – містить у складі вбитий вірус. Організм реагує на нього й таким чином формує імунітет. мРНК–вакцина – містить молекули мРНК, яка кодує шипоподібний білок коронавірусу. Потрапляє в клітини людини та надає їм інструкцію, як створити цей білок. Імунна система розпізнає, що цей білок не належить людині та виробляє антитіла до нього. Тож, організм вчиться, як захиститися від справжнього вірусу.

Векторна (рекомбінантна)

​Вакцина – AstraZeneca (Vaxzevria, CoviShield та SKBio)

В ній використовується модифікований вірус (вектор), в який вмонтована "інструкція" для виготовлення шиповидного білка SARS–CoV–2, вектор доставляє її в клітину.

Після чого імунна система розпізнає антигени й у відповідь виробляє антитіла та Т–клітини.

Інактивована

​Вакцина – CoronaVac/Sinovac Biotech.

Містить у своєму складі інактивований, тобто "вбитий" вірус. Організм реагує на нього та виробляє імунітет.

мРНК–вакцина

Вакцина – Comirnaty/Pfizer–BioNTech​

Містить молекули мРНК, яка кодує шипоподібний білок коронавірусу. Потрапляє в організм та надає "інструкцію" як розробити цей білок.

Імунна система розпізнає, що білок не належить людині та виробляє антитіла до нього.

Детально про вакцинацію проти коронавірусу в Україні

Джерело: МОЗ

За минулу добу 28 вересня 2021 року вакцинували проти коронавірусу 132 246 людей. Одну дозу отримали 75 188 людей, повністю імунізовані – 57 058 людей.

Загалом, від початку вакцинальної кампанії імунізували 6 926 719 людей, з них отримали одну дозу – 6 926 717 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 5 565 270 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном).

Для імунізації проти коронавірусу в Україні використовували 5 різних видів вакцин. З них одна (Janssen) є одноразовою, тобто вводиться всього 1 раз, однак щеплення проводили цим препаратом не за державним замовленням, а працівникам міжнародної компанії.