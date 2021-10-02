Лікуватися від хвороби правильно – не менш важливо. Про це розповіла медична експертка ЮНІСЕФ Катерина Булавінова в ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера".

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Самолікування може бути не менш небезпечним, ніж сама хвороба. Особливо українці зловживають антибіотиками.

Ці смерті, вони не тільки про те, що не вакциновані люди, вони ще й про дуже високі ризики, пов'язані з неправильним лікуванням і самолікуванням. Будь ласка, забудьте слово "антибіотики", поки для цього не буде вагомих підстав. Знайдіть собі хорошого лікаря і перестаньте робити дурниці, тому що ви можете себе вбити цим,

– заявила Булавінова.

Поширення коронавірусу в Україні

Джерело: МОЗ

За минулу добу, 1 жовтня, в Україні виявили 11 809 випадків зараження коронавірусом. До лікарень госпіталізували 2 692 людини. Ще 3 469 пацієнтів одужали, але 203 – померли.

За весь час пандемії в країні зареєстрували 2 447 222 хворих на COVID-19. 2 261 924 з них вже подолали інфекцію. Але щонайменше 56 649 інфікованих померли від наслідків, спричинених коронавірусом.

Найбільше випадків зараження від учора зафіксували у Харківській (1159), Львівській (1102), Дніпропетровській (965), Одеській (762) та Запорізькій (692).

Окрім цього, 3 області України не відповідають показникам жовтої карантинної зони. Так, на Буковині рівень госпіталізації становить вже 62% на 100 тисяч населення при нормі 50. Окрім того, там перевищені рівні завантаження ліжок з киснем та захворюваності населення.

Значно гірші показники захворюваності у Сумській області – за рівнем виявлення випадків COVID-19 вона відповідає червоній зоні. Погіршилась ситуація й у Запорізькій області, де динаміка госпіталізацій становить 50,9%.