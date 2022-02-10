Експерти назвали 15 найпоширеніших помилок при використанні експрес-тесту. Не робіть так, аби отримати найточніший результат.

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Чого не варто робити при використанні експрес-тесту

Зберігати за неправильної температури

Експрес-тести повинні зберігатися при температурі 2 – 30 градусів Цельсія. При вищих температурах білок в тесті денатурується, що призведе до незворотних змін у його структурі білка. Тим часом холодні температури можуть призвести до пошкодження компонентів.

Використовувати одразу з холодильника

Реагенти (основні інгредієнти тестового набору) не працюватимуть належним чином за низьких температур. Перед використанням дайте набору постояти близько 30 хвилин при кімнатній температурі.

Використовувати застарілий тест

Перед використанням завжди перевіряйте термін придатності на упаковці. Прострочений термін придатності передбачає, що біологічні або хімічні реагенти в тесті могли зіпсуватися або денатурувати.

Відкривати наперед

Не відкривайте елементи тесту, поки не будете готові почати. Зберігання тесту відкритим може призвести до неправдивих результатів (ви можете отримати позитивний результат, не маючи насправді COVID-19).

Проводити тест надто рано чи надто пізно після впливу коронавірусу

Зауважте, що експрес-тест показує позитивний результат у середньому через 3 дні після інфікування.

Вважати, що всі тести працюють однаково

Деяким тестам необхідні зразки з носа, іншим слини. Спосіб вилучення вірусу зі зразка, кількість крапель, що додаються у пристрій для тестування та часові рамки для зчитування результатів відрізняються залежно від бренду. Ознайомтеся з інструкціями, особливо якщо це новий бренд.

Забруднювати тест

Не торкайтеся кінчика тампона (м'якого шматочка, який входить у ніс) пальцями й не дозволяйте йому торкатися інших поверхонь.

Збирати носовий слиз

Перш ніж робити мазок із носа, варто видути ніс. Оскільки для тестування на коронавірус не потрібні зразки, перепрошуємо, шмарклів, ви повинні взяти мазок із тканини, яка вистилає носові ходи.

Збирати зразок під неправильним кутом та на неправильній глибині

При введенні тампона ви повинні досягнути не стінки ніздрі, а тканини, розміщеній в носових ходах. Тож замість того, щоб рухатися тампоном прямо нагору, спробуйте рухатися горизонтально і приблизно на 2 – 3 сантиметри назад. Потім акуратно поверніть тампон до стінок носового проходу точну кількість разів, рекомендовану вашим тестом. Повторіть з іншого боку.

Не зважати на кров

Кров на мазку з носа дасть вам неточний результат. Зберіть повторний зразок, коли кровотеча зупиниться, або візьміть мазок лише з того боку, де немає кровотечі.

Не використовуйте тест, який вимагає мазка з носа, якщо ви схильні до носових кровотеч. Натомість використовуйте тест слини.

Їсти, пити, жувати гумку, чистити зуби або курити перед аналізом слини

Це може дати неточний результат. Отже, зачекайте 30 хвилин, перш ніж брати зразок слини.

Додати занадто багато або замало крапель в індикаторний пристрій

Додавання потрібної кількості крапель забезпечить переміщення рідини по поверхні. Якщо ви додасте забагато або замало, то зіпсуєте тимчасову шкалу, і тест не буде працювати належним чином.

Дивитись результат надто рано чи надто пізно

Прочитаєте тест занадто рано і він може показати помилково-негативний результат. Якщо занадто пізно, то він може бути помилково-позитивним. Тож уважно ознайомтесь з інструкцією.

Неправильно утилізувати комплект

Запакуйте всі компоненти набору, які контактували з носовим зразком або зразком слини у над пластиковий пакет і викиньте у сміття. Віддавайте на переробку лише картонну коробку та паперові інструкції.