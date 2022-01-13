Чого взимку люди частіше хворіють на застуду

Зима – сезон, коли ми частіше хворіємо на застуду – запалення верхніх дихальних шляхів. Інша назва – гостра респіраторна вірусна інфекція (ГРВІ).

Холод не винен

Головне, що потрібно запам'ятати: хворіють не від холоду. Більш ніж 200 вірусів можуть спричинити ГРВІ, наприклад риновіруси, віруси грипу та парагрипу.

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Хоч сам холод і не викликає хвороби, він змушує нас проводити більше часу в приміщеннях, зустрічі проходять частіше в кафе, розважальних центрах та в гостях, ніж на вулиці, і це сприяє передачі інфекції при кашлі, чханні та розмові.

Як на захворювання впливає погода

У сухому холодному повітрі деякі віруси більш стійкі, тому спалахи захворюваності припадають на осінньо-зимовий період. Також холодне повітря може послабити місцевий імунітет дихальних шляхів. Це робить їх сприйнятливішими до дії вірусів.

Також є гіпотеза, що коли тіло мерзне, спрацьовує вазомоторний рефлекс – реакція звуження судин у відповідь на дію холоду, у тому числі судин порожнини носа. Кровопостачання слизової оболонки зменшується, і це теж викликає зниження імунного захисту.

А ще в зимовий час не вистачає сонячного світла і це зменшує вироблення вітаміну D. А він потрібен для нормального функціонування клітин імунної системи, тому при його дефіциті організм може бути більш схильний до інфекції.

Також дослідження підтверджують, що восени та взимку нижчий рівень ультрафіолетового випромінювання, яке знешкоджує вірус у повітрі та на поверхнях, що полегшує передачу інфекції між людьми.