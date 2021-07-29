Чоловіча контрацепція: вчені розробили новий метод

Новий препарат має дві ключові переваги – безпечність для організму, а також можливість зберегти дітородну функцію. Результати доклінічних експериментів це підтвердили.

Чоловіча контрацепція

Наразі варіанти контрацепції для чоловіків дуже обмежені. Найбільш поширеним способом захисту від небажаної вагітності є презерватив, а найбільш радикальним – вазектомія. Американські вчені поставили собі за мету розробити довгостроковий щадний варіант контрацепції для чоловіків, який, при необхідності, можна буде скасувати в будь-який момент.

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Новий магнітно-термічний підхід

Відомо, що занадто вузьке білизна або сидячий спосіб життя підвищують температуру в паховій області, що може знизити кількість і якість сперматозоїдів.

Вчені розробили наночастки оксиду заліза, покриті лимонною кислотою, які можна нагріти до високих температур і за допомогою магнітного поля доставити до яєчок.

Нагрівання тимчасово пригнічує сперматогенез, поступово повертаючи його на колишній рівень.

Випробування методу

Експерименти на моделях мишей показали, що введені через кров наночастинки блокували зачаття через 7 днів і відновлювали дітородну функцію самців до кінця другого місяця. Лікування було нетоксичним, а речовини поступово виводилися в організму.

Це важливі результати, що відкривають нові можливості для створення безпечної, ефективної і довгострокової чоловічої контрацепції, заявили вчені.