Чоловік декілька місяців ходив з гілкою в оці та не помічав

У Підмосков'ї чоловік декілька місяців проходив із п'ятисантиметровою гілкою в оці та не помічав. Вона проткнула наскрізь очницю і застрягла в пазусі носа.

Інцидент трапився у місті Ступіно Московської області. 38-річний чоловік впав обличчям на землю та не помічав стороннього тіла, яке потрапило в око внаслідок травми.

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Чому чоловік не помічав гілки в оці

Гілка потрапила в око через нижню повіку, проткнула наскрізь очницю і застрягла в пазусі носа після того. Чоловік зовсім не відчував стороннього тіла.

Як виявили знахідку

Чоловік прийшов до лікарні зі скаргою на рану на нижній повіці. Вона довго не заживала і почала гноїтися.

Під час падіння гілка увійшла до ока повністю, не пошкодивши жодних важливих органів. Зовні також нічого, крім невеликої рани, не лишилося. Тому чоловік і не помітив, яку травму отримав,

– розповів завідувач отоларингологічного відділення Тимур Антонов.

Як проходила операція

Операцію проводив щелепно-лицьовий хірург.

Вона була складною – гілка встигла прогнити й розкришилася під час вилучення.

Очі чоловіка не постраждали, зараз ним все добре. Нині пацієнт продовжує стаціонарне лікування під наглядом лікарів.