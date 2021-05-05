Побічна дія ліків
Ліки викликали у потерпілого гіперсексуальність і тягу до азартних ігор/ Італієць страждав від побічних ефектів п'ять років: з 2001 по 2006 рік. Інформація про них з'явилася в інструкції по застосуванню тільки рік потому.
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Перші симптоми з'явилися через кілька місяців після прийому препарату. Я став надзвичайно збудженим сексуально і почав грати. Думав, я зійшов з розуму,
– розповів чоловік.
Він навіть був змушений звільнитися з роботи, оскільки вкрав там 100 тисяч євро, щоб спустити на онлайн-казино. Чоловік планує повернути гроші, отримавши компенсацію.ї
Судове рішення
Судовий процес тривав шість років. Адвокат італійця підкреслив, що його підзахисний ніколи не оскаржував медичну дію ліків. Причиною розгляду стала відсутність важливої інформації в інструкції по застосуванню.
Судовий процес тривав із 2015 року. У березні 2020 року суд вже зобов'язав Pfizer виплатити італійцю компенсацію, однак компанія оскаржила рішення. Апеляційний суд також став на сторону пацієнта.