Побічна дія ліків

Ліки викликали у потерпілого гіперсексуальність і тягу до азартних ігор/ Італієць страждав від побічних ефектів п'ять років: з 2001 по 2006 рік. Інформація про них з'явилася в інструкції по застосуванню тільки рік потому.

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Перші симптоми з'явилися через кілька місяців після прийому препарату. Я став надзвичайно збудженим сексуально і почав грати. Думав, я зійшов з розуму,

– розповів чоловік.

Він навіть був змушений звільнитися з роботи, оскільки вкрав там 100 тисяч євро, щоб спустити на онлайн-казино. Чоловік планує повернути гроші, отримавши компенсацію.ї

Судове рішення

Судовий процес тривав шість років. Адвокат італійця підкреслив, що його підзахисний ніколи не оскаржував медичну дію ліків. Причиною розгляду стала відсутність важливої ​​інформації в інструкції по застосуванню.

Судовий процес тривав із 2015 року. У березні 2020 року суд вже зобов'язав Pfizer виплатити італійцю компенсацію, однак компанія оскаржила рішення. Апеляційний суд також став на сторону пацієнта.