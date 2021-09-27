Чоловік та дружина померли в один день від COVID-19: вакциновані не були

В Одеській області протягом пів години від ускладнень коронавірусу померли чоловік та дружина. Відмо, що обоє не були вакцинованими проти цієї недуги.

Трагедія сталася 26 вересня. Про це повідомив Іванівський селищний голова Віктор Лобач.

Увага Україну накриє вірусна хвиля: як посилити ефект вакцинації

За його словами, подружжю було по 60 і 58 років. Одразу після їхньої смерті по селу пішли різні чутки, мовляв, вони померли після того, як зробили щеплення. Це виявилося цілковитою неправдою.

Для всіх, хто проти вакцинації і різних пліткарів офіційно повідомляю: за словами рідного брата покійного, вони дійсно померли від страшної хвороби COVID-19, але вакциновані ніколи не були,

– написав Лобач.

Не одразу звернулися до лікаря

До того ж вони не одразу звернулися до лікаря, коли захворіли. Спершу намагалися побороти недугу самостійно вдома. Коли стан їхнього здоров'я різко погіршився, їх госпіталізували в лікарню, де й померли від ускладнень.

"Можливо, ця трагедія послугує для когось із вас, хто категорично проти вакцинації, змінити свою думку. Хоч, звичайно, всі ви маєте право своїм життям розпоряджатися, як забажаєте", – додав Віктор Лобач.

Він також висловив щирі співчуття всім родичам та близьким покійних. І повідомив, що поховають їх 29 вересня в Одесі.

Читайте також Йдіть на "чердак", – чому на Закарпатті лікарка нахамила пацієнтці обурливе: відео

Нагадаємо, що за останні три місяці 98,1% госпіталізованих із COVID-19 в Україні – невакциновані. Про це повідомив заступник міністра – головний державний санітарний лікар країни Ігор Кузін.

За даними МОЗ , в Україні вакциновано проти коронавірусу 6 781 527 людей, зокрема 6 781 525 з них отримали одну дозу вакцини. Натомість 5 458 838 людей уже завершили процес імунізації, вони отримали по дві дози вакцини.

Читати повністю пост глави селища Віктора Лобача:

Вчора страшна трагедія сталася в сім’ї Ф. – колишніх жителів смт Іванівки. В Одеській інфекційній лікарні протягом 30-ти хвилин померли чоловік, а потім жінка. По Іванівці одразу пішли різні чутки та нісенітниці, що нібито вони померли, як тільки зробили щеплення.

Для всіх, хто проти вакцинації та різних пліткарів офіційно повідомляю: зі слів рідного брата покійного вони дійсно померли від страшної хвороби COVID-19, але вакциновані ніколи не були. Захворіли, лікувались вдома, а потім, коли стан здоров'я різко погіршився, їх госпіталізували до лікарні, спочатку дружину, а через два дні чоловіка. Близький родич покійних попросив мене: "Розповідайте всім, щоб люди обережніше відносились до самого цінного свого життя і не займались самолікуванням вдома".

Це не вигадана історія, в шоці всі рідні та близькі померлих, яких, до речі, поховають 29 вересня в Одесі. Можливо, ця трагедія послугує для когось із вас, хто категорично проти вакцинації, змінити свою думку.

Хоч, звичайно, всі ви маєте право своїм життям розпоряджатися, як забажаєте. Розділяю біль від втрати рідних людей та висловлюю щирі співчуття всім родичам та близьким покійних.