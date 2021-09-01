У соціальних мережах з'явилися відповідні відеокадри. Чоловік розламав скляні двері і взяв штурмом поліклініку. Він також побив трьох медпрацівників.

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Що відомо про інцидент

Як заявили в пресслужбі Міністерства охорони здоров'я, в поліклініку для вакцнації всіх впускали по черзі. Однак один з охочих терміново провакцинуватися вибив скляні двері, увірвався всередину і побив медиків.

Сам він заявляв, що є ветераном першої карабаської війни (збройний конфлікт, що відбувався між вірменами та азербайджанцями від вересня 1987 року до 12 травня 1994 року). Втім у МВС звинуватили чоловіка в обмані.

Це житель Баку Джейхун Агаєв, 1978 року народження. Його твердження – помилкові. У 1994 році йому було всього 16 років,

– сказав представник відомства.

Ажіотаж навколо вакцинації

В уряді нещодавно повідомили про нові обмеження для відвідування ресторанів і торгових центрів в Азербайджані. Вони й викликали ажіотаж у пунктах вакцинації. Так, він 1 вересня відвідувачам громадських об'єктів закритого типу необхідно мати COVID-паспорт.

Тож мешканці Баку масово кинулися на пункти вакцинації. В результаті – там утворилися великі черги.

Довідка. Протягом останнього тижня щодня вакцинацію проходили 80 – 100 тисяч осіб. Попри це, першу дозу вакцини в Азербайджані отримали поки лише 4,1 мільйона людей, а це лише половина дорослого населення.

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Міністерство внутрішніх справ вже почало розслідування щодо цього інциденту.