Про інцидент повідомив керівник медичної бригади Скендер Теляков. На щастя, лікарям вдалося витягнути телефон. Вони розділили його на 3 частини за допомогою ендоскопії.
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Що трапилось
До медиків звернувся 33-річний чоловік. Він поскаржився на те, що у нього в животі застряг телефон.
Пристрій був в організмі постраждалого 4 дні. Його помітно було під час рентгенівського знімка.
Телефон можна було побачити на рентгені / Скендера Телаку
Мобільний пристрій був занадто великим, щоб шлунок зміг його перетравити. Але водночас організм чоловіка наражався на небезпеку – з телефону могла витекти акумуляторна кислота.
Телефон після безпечного вилучення / Скендера Телаку
У якому стані чоловік
Лікарям вдалося витягнути телефон. Керівник медичної бригади Скендер Телаку зазначив, що ускладнень після процедури не було.
Лікарі з Косово / Фото Скендера Телаку