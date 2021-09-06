Чоловік у Косово проковтнув телефон: як лікарі його рятували – несподівані фото

Монети, ґудзики, пластмасові предмети, батареї та кістки – це звичайні речі, які люди можуть проковтнути випадково тоді, коли не слід цього робити. Чоловіку з Косово якось вдалося буквально повністю ледь не з'їсти телефон Nokia 3310.

Про інцидент повідомив керівник медичної бригади Скендер Теляков. На щастя, лікарям вдалося витягнути телефон. Вони розділили його на 3 частини за допомогою ендоскопії.

Увага Речі, які ви вважаєте марною тратою часу, допоможуть справитися зі стресом і депресією

Що трапилось

До медиків звернувся 33-річний чоловік. Він поскаржився на те, що у нього в животі застряг телефон.

Пристрій був в організмі постраждалого 4 дні. Його помітно було під час рентгенівського знімка.



Телефон можна було побачити на рентгені / Скендера Телаку

Мобільний пристрій був занадто великим, щоб шлунок зміг його перетравити. Але водночас організм чоловіка наражався на небезпеку – з телефону могла витекти акумуляторна кислота.



Телефон після безпечного вилучення / Скендера Телаку

У якому стані чоловік

Лікарям вдалося витягнути телефон. Керівник медичної бригади Скендер Телаку зазначив, що ускладнень після процедури не було.

За даними Британського товариства гастроентерологів, більшість сторонніх тіл люди ковтають випадково. Але 10–20% випадків потрібне ендоскопічне видалення, а до 1% – хірургічне видалення або лікування ускладнення.



Лікарі з Косово / Фото Скендера Телаку