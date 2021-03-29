Чоловік понад рік прожив з ножем у грудях

Понад рік тому на 36-річного жителя Філіппін Кента Райана Тома напали зловмисники та нанесли ножове поранення. Про те, що в його грудях залишився чотиридюймовим ніж, чоловік дізнався 14 місяців по тому під час планового медогляду перед влаштуванням на роботу в шахту.

Чому ніж залишили в грудях

За словами пацієнта, після нападу він звернувся в лікарню, де лікар визнав рану безпечною, тому не зробив рентген, а просто обробив її. Після цього Тамао виписали безрецептурні знеболювальні та відправили додому.

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Весь цей час чоловік жив звичайним життям, і про ножовий напад нагадували тільки болю в грудях в холодну погоду. Але він був не настільки сильними, щоб звертатися за медичною допомогою.



Ніж у грудях / Фото: sciencedaily.com

Як лікарі помітили ножа

Під час планового медогляду при влаштуванні на роботу лікарі зробили рентгенівський знімок і виявили в грудній клітині чоловіка чотиридюймовий ніж, лезо якого розташовувалось в небезпечній близькості біля легень.

Компанія, в яку намагався влаштуватися Тамао, визнала, що йому небезпечно працювати в шахті з ножем у грудях. Однак у чоловіка немає грошей для того, щоб оплатити дорогу операцію.

Зараз Тамао вимагає, щоб лікарі, які не помітили ніж у його грудях, провели операцію.

Торік лікарі не перевірили мої рани належним чином, тому я вважаю, що вони частково винні в тому, що сталося. Вони мають виправити це,

– сказав чоловік.