Коронавірус змушує організм атакувати себе

Вчені вважають, що дослідити цей випадок важливо, адже це допоможе зрозуміти, як SARS-CoV-2 впливає на нашу імунну систему, змушуючи організм атакувати сам себе.

До теми Клінічні дослідження припинили завчасно: новий препарат показав високу ефективність проти COVID

Деталі клінічного випадку

У звіті, детально описаному групою лікарів з Коледжу лікарів і хірургів Вагелоса Колумбійського університету в Нью-Йорку, пацієнту 70 років, він одужав від ускладненого COVID-19, але через тиждень у нього заболіла голова.

Згодом чоловік почав скаржитись на потемніння в правому оці, до такої міри, що він міг розрізняти тільки великі рухи. Будь-який рух цим оком також викликав сильний біль.

Комп'ютерна томографія показала, що джерелом проблем пацієнта були сильно запалені пазухи по правій стороні обличчя.

Випадок був настільки серйозним, що через це руйнувалася сама кістка, що вимагало екстреної процедури видалення якомога більшої кількості запаленого матеріалу з кожної порожнини.

Попри те, що операція минула успішно, біль повернувся, і його зір знову погіршився. Культури тканин показали присутність бактерії під назвою Streptococcus constellatus.

Імунна відповідь спрацювала проти організму

Подальше обстеження виявило переважання активного типу білих кров'яних тілець, які зазвичай виробляють антитіло IgG4. На відміну від звичайних антитіл, воно здатне перебудовуватися.

Відомо, що антитіло IgG4 може провокувати аутоімунні захворювання, посилюючи запальні процеси в організмі і викликаючи болі.

Пацієнту поставили діагноз риносинусит, він пройшов курс стероїдів і незабаром повернувся до одужання і ясного зору. Через 3 тижні він повністю видужав.

Чи пов'язане погіршення зору з COVID

Хоча причина появи IgG4-RD невідома, часто буває підозріло велику кількість інших білих клітин, пов’язаних з ураженнями IgG4-RD, званих цитотоксичними CD4-позитивними Т-клітинами. Саме ці клітини виявили в організмах пацієнтів, госпіталізованих з COVID-19.

Ймовірно, що SARS-CoV-2 є тим спусковим гачком, коли справа доходить до порушення нашої імунної відповіді.