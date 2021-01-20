Житель Лондона Рассел Джонс витратив 300 фунтів на рентген і аналізи для свого пса на прізвисько Білл, який почав кульгати.

Але ветеринари не знайшли у тварини ніяких травм і хвороб, пише Daily Mail.

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В результаті з'ясувалося, що Білл просто співчуває господареві, адже у того нога в гіпсі. Чоловік пересувається на милицях, а пес стрибає поруч, підібгавши під себе абсолютно здорову лапу. Історія швидко стала вірусною в соцмережах – люди не могли повірити, що таке можливо.

Чому собаки повторюють за господарями

Але ще у 2011 році вчені Віденського університету говорили про "автоматичну імітацію, коли собаки наслідують власників, навіть якщо це для них не на користь.



Співчутливий пес / Фото Daily Mail

Під час дослідження половина собак спостерігала, як їхній господар відсував двері рукою, а інша половина спостерігала, як звичайна людина використовувала для цього голову.

Дослідники виявили, що собаки були схильні наслідувати все, що демонстрував господар з можливістю винагороди або без неї.