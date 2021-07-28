Також відомо, що він був лікарем. Про це на брифінгу повідомив головний санітарний лікар України Ігор Кузін.

До теми В Олександрівській лікарні Києва помер інфікований штамом Дельта пацієнт

"Щодо цього випадку. Це за фахом лікар, чоловік. У нього не було досвіду подорожі за кордон протягм останніх місяців", – зазначив Кузін.

Тому це факт інфікування на території країни або при виконанні службових обов'язків, або в домашніх умовах,

– додав він.

Увага! Головний лікар країни також повідомив, що загалом в Україні зафіксували 17 випадків інфікування штамом коронавірусу Дельта. Більшість – підтвердили методом ПЛР-тестування. Їх зафіксували у Києві, Закарпатській та Львівській областях. Дельта в Україні: головне Джерело: МОЗ України Ще на початку травня 2021 року ВООЗ оголосила штам Дельта міжнародною загрозою.

Перші випадки Дельти в Україні виявили в Ужгороді. Згодом інфекція дісталася Києва. Спершу було відомо про 8 таких.

На Львівщині вперше виявили інфікованих на штам коронавірусу Дельта – зафіксували 3 випадки. Наразі ще 3 людей чекають на результати тестів.

26 липня у Львові вдалося побороти недугу 1 пацієнту.

Нові випадки штаму коронавірусу Дельта підозрюють і у Закарпатській області. Кажуть, що в регіоні є щонайменше ще 6 інфікованих.

Через поширення цього штаму, уряд за дорученням РНБО планує дещо посилити карантин.