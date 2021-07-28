Також відомо, що він був лікарем. Про це на брифінгу повідомив головний санітарний лікар України Ігор Кузін.
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"Щодо цього випадку. Це за фахом лікар, чоловік. У нього не було досвіду подорожі за кордон протягм останніх місяців", – зазначив Кузін.
Тому це факт інфікування на території країни або при виконанні службових обов'язків, або в домашніх умовах,
– додав він.
Головне про штам коронавірусу Дельта / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу