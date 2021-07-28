Чоловік, який помер від Дельта-штаму, був лікарем і не виїжджав з України, – МОЗ
Джерело:24 канал
Раніше повідомлялось, що перший чоловік в Україні, який помер від штаму коронавірусу Дельта привіз недугу з Росії. Втім, у Міністерстві охорони здоров'я зазначили, що він не виїжджав за межі країни.
Також відомо, що він був лікарем. Про це на брифінгу повідомив головний санітарний лікар України Ігор Кузін.
До теми В Олександрівській лікарні Києва помер інфікований штамом Дельта пацієнт
"Щодо цього випадку. Це за фахом лікар, чоловік. У нього не було досвіду подорожі за кордон протягм останніх місяців", – зазначив Кузін.
Тому це факт інфікування на території країни або при виконанні службових обов'язків, або в домашніх умовах,
– додав він.
Дельта в Україні: головне
Джерело: МОЗ України
- Ще на початку травня 2021 року ВООЗ оголосила штам Дельта міжнародною загрозою.
- Перші випадки Дельти в Україні виявили в Ужгороді. Згодом інфекція дісталася Києва. Спершу було відомо про 8 таких.
- На Львівщині вперше виявили інфікованих на штам коронавірусу Дельта – зафіксували 3 випадки. Наразі ще 3 людей чекають на результати тестів.
- 26 липня у Львові вдалося побороти недугу 1 пацієнту.
- Нові випадки штаму коронавірусу Дельта підозрюють і у Закарпатській області. Кажуть, що в регіоні є щонайменше ще 6 інфікованих.
- Через поширення цього штаму, уряд за дорученням РНБО планує дещо посилити карантин.