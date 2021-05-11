Укус кліща

Сімдесятирічний пацієнт звернувся в одну з лікарень штату Орегон зі скаргами на лихоманку (підвищену температуру), нудоту і болючу набряклість в області щиколотки.

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Аналіз крові показав, що у чоловіка знижені концентрації еритроцитів і тромбоцитів в крові (анемія і тромбоцитопенія). Біохімічні показники крові вказували на гостре ураження печінки та нирок.

Пацієнт повідомив лікарям, що місяцем раніше його вкусила "комаха" в кісточку, яка зараз набрякла. Це сталося під час поїздки на північний схід США, де широко поширені кліщі.

Які хвороби підчепив чоловік

Подальше обстеження дало несподівані результати. Пацієнт виявився інфікованими не тільки Borrelia burgdorferi – збудником кліщового бореліозу або хвороби Лайма, найбільш звичайної кліщової інфекції. У нього також знайшли бактерії Anaplasma phagocytophilum і Babesia microti, які викликають анаплазмоз і бабезіоз відповідно.

Що відомо про ці хвороби

При анаплазмозі страждають різні клітини крові: білі клітини, еритроцити та тромбоцити. З'являються ознаки пошкодження печінки, в сечі може виявлятися кров. Із загальних симптомів характерні діарея, анорексія і втрата ваги.

Бабезіоз – симптоми Основні симптоми бабезіозу – гемолітична анемія і лихоманка – трохи нагадують перебіг малярії. Також цієї інфекції характерні втома, озноб, головний біль, анорексія, сухий кашель. Зараження може відбуватися не тільки при укусі кліща, але і при переливанні крові.

У цих хвороб є деякі загальні прояви. Вчені припускають, що це вплинуло на важкість стану пацієнта. Наприклад, і бабезіоз, і анаплазмоз можуть викликати ураження з боку крові та внутрішніх органів. Однак більш ранніх описів спільного протікання цілих трьох кліщових інфекцій не існує. Відомо, що супутні захворювання можуть істотно погіршувати перебіг хвороби Лайма.

Симптоми хвороби у пацієнта пішли після того, як він пройшов курс лікування декількома антибактеріальними препаратами.