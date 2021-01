30-річний чоловік з Небраски спробував самостійно вилікуватися від біполярного розладу і зробив собі ін'єкцію з відвару псилоцибінових грибів. Після цього вони в ньому буквально проросли, а чоловік ледь не помер.

Цей випадок описали лікарі з Медичної школи Крейтонского університету, пише Journal of the Academy of Consultation-Liaison Psychiatry.

Чому чоловік це зробив

Чоловік страждає від біполярного розладу – періоди гіперактивності у нього змінюються депресією. Саме під час депресивного періоду американець вирішив відмовитися від прописаних ліків і зайнятися самолікуванням.

Він прочитав кілька досліджень про можливу користь психоделіків при боротьбі з психічними розладами. Чоловік залив псилоцибінові гриби окропом, відфільтрував відвар і ввів в себе.

Наслідки ін'єкції галюциногенних грибів

Через кілька днів батьки помітили, що їхньому синові стало зовсім погано – обличчя пожовкло, сам він став млявим і не міг встати з ліжка. У лікарню його доставили з діареєю, блювотою і септичним шоком.

У пацієнта виявили ниркову недостатність, ураження печінки, тахікардію, низьку сатурацію крові та іонний дисбаланс. Лікарів шокувало те, що гриби продовжували розмножуватися усередині його організму. У лікарні чоловік провів три тижні.

Автори роботи відзначають, що це не перший такий випадок. Принаймні в 80-х роках XX століття лікарі вже описали пацієнта зі схожими симптомами після внутрішньовенної ін'єкції.