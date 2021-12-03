Зуб у носі

Чоловік звернувся в клініку у Нью-Йорку. При обстеженні лікарі виявили викривлення перегородки, певну кісткову непрохідність і розрив довжиною 2 сантиметри у задній частині перегородки.

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Коли вони придивилися ближче за допомогою риноскопа, то виявили тверду білу масу, яка стирчить з дна ніздрі. Комп'ютерна томографія чітко визначила, що це зуб. Ви можете натиснути тут, щоб побачити фото. Якщо ви вразливі – відмовтеся від перегляду. Пацієнту здійснили хірургічну операцію. Через три місяці симптоми закладеності носа зникли.

Чому зуби ростуть не на своєму місці

Зуби, які з'явилися поза зубним рядом, називають ектопованими. Вони зустрічаються лише у 0,1 – 1% людей у всьому світі. Зазвичай такі зуби не виростають занадто далеко від щелепи.

Такі зуби можуть виникати з кількох причин. Іноді наші постійні дорослі зуби можуть вирости або прорізатися незвичним шляхом. В інших випадках процес заміни молочних зубів проходить не зовсім правильно, і молочний зуб в кінцевому підсумку виштовхується дорослим, але не випадає і просто залишається в роті.

Інколи зайвий зуб може спонтанно з’явитися навіть у дорослому віці. Лікарі не дають пояснення щодо того, як у цього чоловіка утворився випадковий зуб, але незалежно від причини, генетика вважається фактором ризику.

Нещодавно у Києві стоматологи провели складну операцію зі зубної імплантації та встановлення зубів пацієнтці з рідкісним генетичним захворюванням – херувізм. Вона мала лише три зуби, а за 7 годин операції – отримала повноцінно відновлену усмішку на всі 28 зубів.