З моменту першого спалаху SARS-CoV-2 дослідники з усього світу намагаються відповісти на питання: чому чоловіки більш уразливі до коронавірусу, ніж жінки? Тепер вони спробували лікування гормонами.

Жіночі гормони та коронавірус

За останніми даними, ризик зараження SARS-CoV-2 у чоловіків і жінок однаковий. Однак чоловіки з цією інфекцією потрапляють в палату інтенсивної терапії у 2,84 раза частіше, ніж жінки. Ризик смерті у них вищий в 1,39 раза.

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Ще у квітні минулого року вчені припустили, що гендерні відмінності в наслідках хвороби можуть бути частково пов'язані із захисною дією жіночих статевих гормонів, тому їх можна використовувати в лікування чоловіків.

Як відбувалося дослідження

Дослідники зробили ставку на прогестерон – жіночий гормон, який володіє протизапальними властивостями та потенційно може запобігати цитокіновому шторму.Щоб перевірити гіпотезу, вчені провели дослідження, в якому брали участь 42 чоловіка, з помірним і тяжким перебігом COVID-19 з квітня по серпень.

Добровольців розділили на дві групи: в одній пацієнти отримували по 100 мл прогестерону двічі на день у вигляді ін'єкцій, у другій – стандартну терапію. Спостереження велися протягом 15 днів.

Позитивний вплив прогестерону у лікуванні коронавірусу

У пацієнтів, які отримували прогестерон, спостерігалося значне поліпшення клінічного статусу на 1,5 бала від вихідного рівня в порівнянні з контрольною групою. У 14 чоловіків в групі прогестерону клінічні показники покращилися на 70%, в той час, як в контрольній групі позитивна динаміка була зафіксована лише у 7 пацієнтів.

Крім того, протягом перших 7 днів дослідження кумулятивна ймовірність клінічного поліпшення склала 0,76 серед 20 чоловіків, які отримували прогестерон, в порівнянні з 0,55 серед 22 осіб в групі плацебо.

Наші результати припускають, що застосування прогестерону може бути безпечним та ефективним підходом до лікування COVID-19 шляхом поліпшення клінічного статусу чоловіків з помірним і важким перебігом коронавірусу,

– зазначили автори дослідження.