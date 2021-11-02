Чоловіки більше страждають після розриву стосунків, ніж жінки: дослідження

Міжнародна група психологів прийшла до висновку, що чоловіки важче переносять розрив романтичних стосунків, ніж жінки. У дослідженні взяли участь понад 184 тисячі людей.

В останні роки люди все частіше звертаються за допомогою у відносинах через анонімні онлайн-платформи. Вважається, що жінки болючіше сприймають розрив та проблеми у спілкуванні з партнером. Але дослідження психологів з університетів Ланкастера (Велика Британія) та Цюрихського (Швейцарія) свідчить про протилежне.

До теми Жінки не емоційніші за чоловіків – відомий стереотип зруйновано

У дослідженні використали дані про 184 631 людину, яка звернулася за допомогою на анонімні онлайн-платформи. Для початку автори статті проаналізували демографічні та психологічні характеристики форумчан. Потім вони визначили найпоширеніші теми, щодо яких зверталися люди, створивши "карту" обговорюваних проблем у відносинах.

Найпоширеніші проблеми:

Найчастішою темою звернення на онлайн-сервіси виявилися комунікативні проблеми.

Майже кожна людина повідомляла про труднощі з обговоренням того чи іншого питання з партнером, а кожен восьмий повідомляв про проблеми довіри у відносинах.

Найчастіше люди, які розповідали про складнощі у відносинах, згадували емоційний біль, а не самі труднощі.

Психологи знайшли несподівані гендерні відмінності

При цьому дослідники виявили несподівані гендерні відмінності, пов'язані зі сприйняттям тих чи інших складних питань взаємовідносин. Чоловіки обговорювали свій біль з приводу "розбитого серця" значно частіше, ніж жінки.

Також психологи виявили, що якщо йдеться про онлайн-спілкування, то чоловіки частіше, ніж жінки, звертаються по допомогу у зв'язку зі складнощами у відносинах.

Натомість щодо особистої терапії, то найчастішими пацієнтами в кабінетах психологів залишаються жінки.