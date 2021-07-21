До такого висновку прийшли співробітники шведської компанії Ecoloop. Дослідження фахівців опублікували в Journal for Industrial Ecology.

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Як вдалося з'ясувати, хто більше шкодить екології

Для дослідження компанія вивчила покупки, які робили шведи протягом року. Переважно враховували людей, які живуть без пари. Вчені дізнавались:

які товари вони вибирали;

яким виробникам довіряли;

який тип упакування обирали в магазинах;

яким транспортом користувалися;

чи сортували вони відходи.

Як виявилося, речі, на які витрачали гроші чоловіки, генерують на 16% більше викидів в атмосферу, ніж ті, які купували жінки. Така різниця пов'язана з ​​тим, що мешканки Швеції їли менше м'яса, вибирали громадський транспорт і мали менше шкідливих звичок.

Як мовиться у висновках дослідження, як би це стереотипно не звучало, жінки у Швеції витрачають більше грошей на прикраси для будинку, здоров'я і одяг, а чоловіки – на паливо для автомобілів, харчування поза домом, алкоголь і тютюн.

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Для чого проводили дослідження

Команда хотіла підкреслити гендерні відмінності у викидах – їх, вважають в компанії, слід визнати, щоб подолати кліматичну кризу.

Ми вважаємо за необхідне враховувати різницю між чоловіками і жінками при розробці політики збереження клімату,

– вважає представниця Ecoloop Аніка Карлсон Каньяма.

Цікаво! У Європейському бюро з охорони навколишнього середовища вважають, що "європейська зелена політика" в кращому випадку є гендерно сліпою, а в гіршому – розширює гендерну нерівність". Про це мовилось у звіті "Чому Європейський зелений курс потребує екофемінізму".