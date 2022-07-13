До такого висновку дійшла команда дослідників, пов’язана з кількома установами в Ізраїлі у співпраці з колегами з Колумбійського університету в США та Інституту діабету та ожиріння в Німеччині.

Читайте також: Чому світло впливає на настрій людини: нове відкриття науковців

Виявилось, що чоловіки частіше набирають вагу влітку через те, що спека та сонячне світло сприяють виділенню "гормону голоду" – греліну. Його вивільненню заважає естроген, тому у жінок апетит не змінюється.

Дослідження на мишах дало неочікуваний результат

Вчені провели дворічне дослідження за участю трьох тисяч людей та експерименти на мишах. Вони досліджували, як сонячне світло може призвести до раку шкіри у мишей і помітили, що самці, гладшають під дією ультрафіолетового світла. Заінтриговані, вони вирішили перевірити, чи стосується це людей.

Щоб з’ясувати це, вони отримали дані з урядової анкети, розісланої людям по всьому Ізраїлю, які запитували про низку проблем здоров’я та харчування. Вони виявили, що в літні місяці чоловіки їдять більше, ніж в інші пори року.

Сонце змушує чоловіків їсти більше

Зокрема, вони виявили, що чоловіки споживали приблизно на 15% більше калорій влітку, ніж в інші пори року. А от харчові звички жінок не змінюються залежно від сезону. Пізніше науковці зрозуміли, що сонячні промені стимулюють вивільнення греліну з жирових клітин у шкірі. Потрапляючи в гіпоталамус, грелін підвищував апетит.

Тому, якщо ви не хочете набрати вагу, краще уникайте довгого перебування на сонці. Крім того, воно може призвести до пошкодження шкіри та підвищити ризик раку шкіри.