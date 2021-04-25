За словами Баранової, багато проблем у стосунках з жінками мають чоловіки, яких виховували самотні мами. Коли ці джентльмени усвідомлюють, що самостійно не дають лад власним негараздам, вони звертаються до спеціалістів.
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Вихід із проблеми завжди знаходиться зовсім поруч, треба просто вчасно побачити це,
– пояснює психологиня.
Окрім того, сьогодні фіксують новий запит від дітей, які проходили терапію: вони просять приділити увагу та познайомитися з батьками.
Що ще розповіла психологиня
- Жінки є емоційнішими. Вони легко впадають у відчай і тоді роблять "бурю у стакані води".
- Ще певний відсоток гостей психологів становлять жінки-лідери, які красиві та розумні, однак не можуть збудувати романтичне щастя.
- Чоловіки дуже часто скаржаться, що супутниці їх не розуміють і щось повсякчас вимагають.
- Водночас спільною проблемою для чоловіків та жінок є невиправдане очікування одне від одного.
- Приблизно 80% людей звертаються до психологів через проблеми зі стосунками.