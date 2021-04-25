Чоловіки чи жінки: хто з пари частіше звертається до сімейного психолога

Сімейна психологиня Яна Баранова розповіла, що наразі через проблеми у стосунках чоловіки звертаються до неї частіше, аніж жінки. Цю тенденцію фіксують приблизно з 2008 року.

За словами Баранової, багато проблем у стосунках з жінками мають чоловіки, яких виховували самотні мами. Коли ці джентльмени усвідомлюють, що самостійно не дають лад власним негараздам, вони звертаються до спеціалістів.

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Вихід із проблеми завжди знаходиться зовсім поруч, треба просто вчасно побачити це,

– пояснює психологиня.

Окрім того, сьогодні фіксують новий запит від дітей, які проходили терапію: вони просять приділити увагу та познайомитися з батьками.

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