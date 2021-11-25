Чоловіку з Лондона пересадять перше у світі око, надруковане на 3D-принтері

Пацієнт лондонської лікарні Стів Варз стане першою людиною у світі, у якого буде око, надруковане на 3D-принтері. Протез пересадять вже сьогодні, 25 листопада.

3D-око

Йому зроблять операцію у спеціалізованій клініці Мурфілдс у Великій Британії. Лікарі сподіваються, що таке око буде більш реалістичним за традиційні акрилові протези.

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Крім цього, це має удвічі скоротити час, який необхідний пацієнту для підготовки до встановлення протезів – із 6 тижнів до 3.

Що відомо про чоловіка

Стіву зараз 40 років. Він потребував протезу цілих 20 років. Зізнається, що завжди цього соромився.

Коли я виходжу з дому, то завжди кидаю погляд на себе в дзеркалі. І мені не подобалось те, що я бачив,

– поділився пацієнт.

Каже, що око – чудове

"Це нове око виглядає фантастичним і той факт, що його виготовили за допомогою цифрової 3D-технології, з часом робитиме його все кращим і кращим", – сказав Стів.

Як відбувається традиційне протезування? Перш ніж протез встановлять та "підфарбують", щоб він виглядав як справжнє око, пацієнт повинен пройти через двогодинну сесію для формування зліпка очної ямки.

Чому 3D-око особливе? У лікарні Мурфілдс заявляють, що 3D-технологія має допомогти скоротити час виготовлення протезу до 2 – 3 тижнів. При цьому перший візит до офтальмолога триватиме лише пів години.

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Персонал клініки схвильований потенціалом нового цифрового протеза. Там сподіваються, що майбутні клінічні випробування нададуть переконливі докази цінності цієї нової технології та покажуть, наскільки вона корисна для пацієнтів.

Також, очевидно, це допоможе скоротити черги на такі операції. Про це розповів професор та офтальмолог-консультант із Мурфілдсу Мандіп Сагу