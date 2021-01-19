Медики змогли відновити зір чоловіка, який уже 10 років був повністю сліпим. Такого результату вдалось досягти після того, як йому під час операції вставили імплантат штучної рогівки CorNeat KPro.

Ізраїльський стартап CorNeat розробив штучну рогівку, яка допомогла чоловікові відновити зір, повідомляє Israel Hayom.

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За даними компанії, сам імплантат призначений для заміщення деформованої рогівки. Він інтегрується зі склерою ока, не покладаючись на донорську тканину.

Зазначається, що після зняття пов’язок пацієнт зміг розпізнати членів своєї родини та прочитати текст.

Результат хірургічної процедури перевершив усі наші очікування,

– заявив хірург Іріт Бахар.